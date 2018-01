Bericht: Islamisten sollen Bundespolizisten in Mönchengladbach bedroht haben

Mönchengladbach. Zwei Islamisten sollen in Mönchengladbach einen Bundespolizisten bedroht haben, der regelmäßig an Abschiebeflüge beteiligt gewesen ist. Das geht aus einem vertraulichen Dokument hervor, über das zuerst die "Bild" berichtete.

Laut dem Papier ("VS – Nur für den Dienstgebrauch") hielten zwei Männer mit einer Mercedes Benz S-Klasse am vergangenen Freitagabend vor dem Haus des Beamten. "Ihrem Erscheinungsbild nach (waren sie) dem islamistischen Spektrum zuzuordnen", heißt es in dem Dokument weiter.