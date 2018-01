Protest gegen Donald Trump und WEF - 1000 Menschen gehen in Zürich auf die Straße

Demonstranten während der „Trump not welcome!“-Kundgebung in Zürich.

Parolen gegen Trump, bengalische Fackeln: In Zürich protestierten Menschen gegen die Teilnahme des Präsidenten am Weltwirtschaftsforum.

Weltwirtschaftsforum 1000 Menschen demonstrieren gegen Trump-Auftritt in Davos

Zürich. "Trump hau ab": Etwas mehr als 1000 Menschen haben in Zürich gegen das Weltwirtschaftsforum (WEF) in Davos und vor allem die Teilnahme von US-Präsident Donald Trump protestiert. Die Demonstranten hielten am Dienstagabend Schilder mit Losungen gegen Trump und das WEF hoch und entzündeten bengalische Fackeln.

Die Präsidentin der Schweizer Jungsozialisten, Tamara Funiciello, kritisierte das WEF sei "keineswegs friedensstiftend". Die Polizei war mit einem Großaufgebot vor Ort, es blieb aber zunächst ruhig.

Die Zürcher Stadtpolizei hatte die Kundgebung genehmigt. Eine Demonstration gegen das WEF in Davos war von der Graubündner Gemeinde zuvor abgelehnt worden. Zur Begründung hatte es geheißen, aufgrund des starken Schneefalls der vergangenen Tage gebe es in dem Alpenort kaum Platz. (dpa)

Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum in Davos Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum in Davos Darum geht es beim Weltwirtschaftsforum in Davos