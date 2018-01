„SPD begeht Harakiri“ – Das sagen andere Parteien zum Votum

Berlin. Die SPD hat den Weg zu Verhandlungen mit der Union über eine neue große Koalition frei gemacht. Eine Mehrheit von 362 der 642 Delegierten und Vorstandsmitglieder stimmten am Sonntag auf einem Parteitag in Bonn dafür. Eine Übersicht über erste Reaktionen:

"Damit ist der Weg frei für Koalitionsverhandlungen", sagte Kanzlerin Angela Merkel vor einer CDU-Präsidiumssitzung. Sie strebe eine stabile Regierung an. Das Sondierungspapier sei der Rahmen der Gespräche. Eine Vielzahl von Fragen seien aber noch zu klären und dafür brauche es intensive Beratungen. Die Union wolle "sehr schnell in Koalitionsgespräche mit der SPD eintreten."

CDU-Vize Thomas Strobl: "Die Vernunft hat sich in der SPD durchgesetzt. Für die weiteren Verhandlungen gilt das, was wir in der Sondierung gemeinsam erarbeitet haben – es wird nicht nachgekartet, auch wenn es in der SPD an der einen oder anderen Stelle diese Fantasie geben mag. Und auch, wenn die SPD am Ende ihre Mitglieder befragt, erwarte ich, dass sie die Gespräche trotzdem nicht hasenfüßig führt. Maßstab darf nicht sein, ob der Koalitionsvertrag den SPD-Mitgliedern gefällt."

CDU-Vize Volker Bouffier: "Das Ergebnis der Sondierungsgespräche gilt. Die Kernpunkte dürfen nicht mehr infrage gestellt werden."

FDP-Chef Christian Lindner: "Wenn die gesamte Führung für den Regierungseintritt wirbt, aber nur eine knappe Mehrheit des Parteitags folgt, ist das eine Hypothek. Das Ergebnis lässt befürchten, dass in den Koalitionsverhandlungen nun Rückschritte zu erwarten sind. Widersprüche zwischen den Koalitionspartnern werden nach "Methode Merkel" nun vermutlich mit noch mehr Steuergeld zugeschüttet. Gegen diese Art Politik haben wir uns bei den Jamaika-Gesprächen gewehrt. Genauso werden wir die Verweigerung wirklicher Richtungsentscheidungen nun als Opposition zu einer großen Koalition zum Thema machen."

Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner:

Glückwunsch zur Entscheidung und Bereitschaft, sich doch in den Dienst des Landes zu stellen #SPD — Julia Klöckner (@JuliaKloeckner) January 21, 2018

Linken-Chef Bernd-Riexinger:

Linken-Politiker Dietmar Bartsch: "Das ist ein historischer Fehler. Mit dem heutigen Tag hat die SPD die Arbeit am Projekt 15 Prozent begonnen. Das bedauere ich."

Die scheidende Grünen-Vorsitzende Simone Peter:

#SPD stimmt knapp f. Aufnahme v. Koalitionsverhandlungen. Das wird schwer für die Partei - und die Mitglieder bei Urabstimmung. #SeitanSeit? — Simone Peter (@peter_simone) January 21, 2018

Die Vorsitzende der Grünen-Bundestagsfraktion, Katrin Göring-Eckardt:

Mmh. Das ist wohl weder #SeitanSeit noch #NeueZeit. @spdde hat hart und fair diskutiert. Respekt. Von Aufbruch, von Leidenschaft, von Lust auf Regieren war wenig zu spüren. Schade. #GroKo — K. Göring-Eckardt (@GoeringEckardt) January 21, 2018

Auf dem Sonderparteitag der SPD entschieden die Mitglieder über Koalitionsverhandlungen mit der Union: Die Führung unter Martin Schulz war dafür, 362 der 642 Delegierten folgten mit dem Votum für Koalitionsverhandlungen. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Erleichterung bei der Führung: Andrea Nahles und Martin Schulz nach dem Votum. Foto: THILO SCHMUELGEN / REUTERS

Alles beginnt jedoch mit dem Auftritt der Zwerge: Der amtierende Verkehrsminister Alexander Dobrindt (CSU) hatte die Gegner einer Neuauflage der GroKo innerhalb der SPD als „Zwergenaufstand“ bezeichnet: Doppelter Verwendungszweck für die Nikolausmützen der letzten Weihnachtsparty. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Vor dem Parteitag wurde demonstriert: Vor allem die Jusos aber auch die Landesverbände von Thüringen, Berlin und Sachsen-Anhalt waren gegen neue Koalitionsverhandlungen. Foto: Oliver Berg / dpa

Symbol dieses Parteitags: Die SPD als Zerg. Foto: Federico Gambarini / dpa



Die SPD-Fraktionsvorsitzende im Bundestag, Andrea Nahles (l), und der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz sprachen sich beide für eine GroKo aus. Foto: Oliver Berg / dpa

Der SPD-Parteivorsitzende Martin Schulz warb für eine GroKo. Seine Rede bleibt hinter den Erwartungen zurück. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Martin Schulz bedankt sich. Foto: Oliver Berg / dpa

Vor der Abstimmung sprechen eine lange Liste ab SPD-Mitgliedern, hier der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Stephan Weil (SPD), Ministerpräsident von Niedersachsen. Foto: Kay Nietfeld / dpa



Olaf Scholz, Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg und stellvertretender Vorsitzender der SPD. Foto: Oliver Berg / dpa

Zwerg sein, um eines Tages wieder Riesen sein zu können: Das war das Argument des Der Juso-Bundesvorsitzenden Kevin Kühnert gegen eine GroKo. Foto: Oliver Berg / dpa

Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (Mitte), rechts neben ihm der ehemalige SPD-Vizekanzler Franz Müntefering, links Volker Beck, Ex-Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz. Foto: Federico Gambarini / dpa

Die Ministerpräsidentin des Landes Rheinland-Pfalz und Stellvertretende Vorsitzende der SPD, Malu Dreyer. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Hat gegen die GroKo gestimmt: Landesverband Thüringen. Foto: Oliver Berg / dpa



Ebenfalls ein Gegner einer neuen Großen Koalition. Foto: Federico Gambarini / dpa

Am Nachmittag wurde endlich abgestimmt: 362 der 642 Delegierten stimmten für Verhandlungen mit der Union. Foto: Federico Gambarini / dpa

Am Ende wird noch gesungen. Foto: Oliver Berg / dpa