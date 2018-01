Die Schicksalsfrage der SPD

Dieser Sonntag ist ein Schicksalstag für die SPD. In Bonn will sie entscheiden, ob sie mit der Union in Koalitionsgespräche tritt.

Berlin/Bonn. Bei dem Sonderparteitag in Bonn wollen die rund 600 Delegierten der SPD entscheiden, ob die Partei nach den Sondierungsgesprächen auch in Koalitionsverhandlungen mit der Union eintritt. Die Stimmung innerhalb der Partei ist zwiegespalten. Es gibt einerseits massiven Widerstand gegen eine Neuauflage eines Bündnisses mit CDU und CSU, die Parteispitze hingegen wirbt für Verhandlungen. Die Abstimmung wird gegen 16 Uhr erwartet.

"Die Entscheidung ist offen", sagte Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) am Sonnabend der Berliner Morgenpost. Er unterstrich: "Sollte es zu Koalitionsgesprächen kommen, erwarten mit Sicherheit große Teile der Partei, dass die Verhandlungen genutzt werden, um in sozialen Themenfeldern die Handschrift der SPD deutlicher erkennbar zu machen." Im Berliner Landesvorstand hatte Landeschef Müller für die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen votiert, die Mehrheit stimmte aber dem Juso-Antrag zu, der eine Neuauflage der GroKo ablehnt.

Über einen möglichen Koalitionsvertrag stimmen am Ende die mehr als 440.000 SPD-Mitglieder ab.

Als Mitglied des Bundesvorstandes ist Müller bei dem Sonderparteitag stimmberechtigt. Anders als Hamburgs Erster Bürgermeister und Vize-Bundes-SPD-Chef Olaf Scholz warb er am Wochenende aber nicht offensiv für die GroKo. Müller war mit in Hamburg, wo die SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses bis Sonntag ihre dreitägige Klausur abhält. Am Sonntag fliegt er von dort nach Bonn.

Die stellvertretende Berliner Parteichefin Barbara Loth hält nichts von weiteren Gesprächen. Sie argumentiert, wie auch Raed Saleh, SPD-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, dass die AfD damit die große Oppositionspartei werde. Es gebe aber weitere Gründe, die gegen eine Neuauflage der GroKo sprechen. "Das Ergebnis der Sondierungen lässt befürchten, dass wir unsere Ziele erneut nicht umsetzen können und uns mit unseren Erfolgen nicht sichtbar machen können." Allerdings zeigt sie Verständnis für GroKo-Befürworter. "Wir haben die Wahl zwischen Pest und Cholera."

Neuköllns Bezirksbürgermeisterin Franziska Giffey will für Verhandlungen stimmen, obwohl die Mehrheit in ihrem Kreisverband dagegen ist. "Eine Regierung mit SPD ist besser als ohne. Ich habe die Sorge, dass wir bei Neuwahlen noch schlechter dastehen. Und dass die AfD erstarkt – das können wir nicht wollen. Auch verstehen unsere Wähler nicht, warum wir nicht regieren wollen." SPD-Vize Scholz appellierte an die Delegierten, den Weg für Gespräche frei zu machen. "Die Entscheidung des Parteitags ist wichtig für Deutschland, wirkt aber weit über unsere Grenzen hinaus", sagte Hamburgs Erster Bürgermeister. Nicht nur Deutschland, auch viele europäische Länder schauten am Wochenende auf Bonn.

