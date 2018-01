Rat der USA: Nordkorea-Reisende sollen Beerdigung planen

Washington. Diese Warnung könnte deutlicher nicht sein. Das US-Außenministerium warnt Bürger vor Reisen nach Nordkorea . Sollten sie dennoch auf ihren Reiseplänen bestehen, rät die Behörde dazu, zur Sicherheit schon mal die eigene Beerdigung zu planen. So steht es auf der Internetseite des Ministeriums in den offiziellen Reisewarnungen des Landes.

Demnach gelte derzeit die zweithöchste Warnstufe: "Reisen Sie nicht in dieses Land!" Wer trotzdem nach Nordkorea will, benötigt eine Genehmigung des Ministeriums. Wird diese ausgestellt, sollten Bürger vor der Reise "einen letzten Willen aufsetzen", wie es wörtlich in den Hinweisen heißt.