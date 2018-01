CDU-Politiker Strobl: „Asylleistungen vereinheitlichen“

Berlin. Bei den Sondierungen zwischen Union und SPD, die an diesem Sonntag beginnen, steht viel auf dem Spiel – auch persönlich. "Wenn das schiefgeht, ist meine politische Karriere zu Ende", sagte der SPD-Vorsitzende Martin Schulz nach Informationen von "Bild" zu CSU-Chef Horst Seehofer. Dieser soll erwidert haben: "Nicht nur deine." Eine wichtige Rolle im Verhandlungsteam der CDU nimmt jedenfalls deren stellvertretender Parteivorsitzender Thomas Strobl ein. Im Interview mit unserer Redaktion verlangt der baden-württembergische Innenminister eine konsequente Zuwanderungspolitik.

Herr Strobl, wie hoch darf der Preis werden, den die Union für die nächste große Koalition zahlt?

Thomas Strobl: Wir sollten weniger über Preise sprechen, die zu zahlen sind, als darüber, was das Land wirklich nach vorne bringt. Grundlage einer jeden Koalition ist freilich der Kompromiss – das hat der große Sozialdemokrat Helmut Schmidt sehr klug erkannt. Wer keine Kompromisse machen kann, hat die Demokratie nicht verstanden. Und die SPD weiß: Eine 20-Prozent-Partei kann nicht 100 Prozent ihres Programms umsetzen.

Was ist mit der CDU auf keinen Fall zu machen?

Strobl: Ich halte das Ziehen von roten Linien für alles andere als sinnvoll. Ich konzentriere mich auf das Machbare und Notwendige, auf das, was das Land voranbringt: die Innere Sicherheit oder den Ausbau unserer Infrastrukturen – Straße, Schiene, Wasserstraße, aber auch die digitale Datenautobahn. All das werden ganz entscheidende Punkte sein. Bei diesen Themen haben wir in den vergangenen vier Jahren mit der SPD schon viel hinbekommen, allerdings ist klar: Das können wir immer noch besser machen.

Die CSU hat ihre Forderungen zur Zuwanderung verschärft und den ungarischen Ministerpräsidenten Orban als Vorbild präsentiert. Verprellt Ihre Schwesterpartei die SPD?

Strobl: Das Ziel ist doch klar: die Zuzugszahlen deutlich und nachhaltig unten zu halten und weiter nach unten zu entwickeln. Dazu gehört ein funktionierender Außengrenzschutz ohne Wenn und Aber, lieber gestern als morgen. Und dazu gehört eine faire Verteilung der Flüchtlinge in Europa, ebenso wie eine europaweite Vereinheitlichung der Asylverfahren einschließlich vergleichbarer sozialer Leistungen. Schwierige Aufgaben, klar, doch wenn alle in einer großen Koalition für diese wichtigen Ziele die Ärmel hochkrempeln, dann werden wir unsere europäischen Partner gemeinsam überzeugen.

Braucht Deutschland eine "konservative Revolution", wie CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt glaubt?

Strobl: Zuerst einmal braucht Deutschland eine gute und stabile Regierung. Genau darum geht es in den jetzt anstehenden Gesprächen: um den ehrlichen Willen, Verantwortung für das Land zu übernehmen. Wir haben das in Baden-Württemberg mit den Grünen gut und verlässlich hingekriegt und gehen das jetzt auch im Bund mit der SPD an. Und wir führen sehr gerne eine Wertedebatte in unserem Land und arbeiten das Profil der Union dabei sehr klar heraus. Also da bin ich wirklich der Letzte, von dem Sie Widerspruch hören zu einer solchen Wertedebatte.