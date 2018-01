FDP droht an Heilige Drei Könige mit Klage gegen Soli

Stuttgart. Die Außentemperaturen beim Dreikönigstreffen der FDP in Stuttgart sind mild bis lauwarm. Da passt es, dass Parteichef Christian Lindner ein Idee aufwärmt, die die FDP schon in den gescheiterten Sondierungen zu einer Jamaika-Koalition mit der Union und den Grünen vorgetragen hatte: den Abbau des Solis.

Die FDP will den Abbau des Solidaritätszuschlages notfalls mit einer Verfassungsklage erzwingen. Lindner sagte am Samstag, es gebe die Zusage, dass diese zweckgebundene Steuer abgeschafft werde, sobald ihr Zweck entfalle. Das sei in den nächsten Jahren soweit. Wenn der Soli nicht entsprechend abgebaut werde, werde man eine Verfassungsklage anstreben.