Zahl der getöteten Journalisten ist 2017 gesunken

Brüssel. Die Zahl der getöteten Journalisten ist 2017 so niedrig wie seit zehn Jahren nicht mehr. Im zu Ende gehenden Jahr seien 81 Reporter und Medienschaffende bei Mordanschlägen oder im Kreuzfeuer ums Leben gekommen, teilte die Internationale Journalisten-Föderation (IFJ) am Sonntag mit. Im vergangenen Jahr waren nach Angaben des Dachverbands der nationalen Journalistenverbände noch 93 Journalisten getötet worden.

"Wir begrüßen die Tatsache, dass dieses Jahr das am wenigsten tödliche für Journalisten in einem Jahrzehnt war, aber es ist kein Anlass für Selbstgefälligkeit", sagte IFJ-Generalsekretär Anthony Bellanger.

Die meisten Journalisten-Morde in Mexiko

"In Syrien, Mexiko und Indien bewegen sich die Morde noch immer auf einem erschreckenden Niveau, mehr weibliche Journalisten wurden getötet, die Straflosigkeit bei den Taten liegt bei über 90 Prozent, Selbstzensur ist weit verbreitet und mehr Journalisten sind in Haft als in den vergangenen Jahren", so Bellanger.

Angeführt wird die Liste der ermordeten Journalisten von Mexiko. 13 Reporter und Medienschaffende wurden 2017 in dem lateinamerikanischen Land getötet. Es folgen die Konfliktregionen Afghanistan (11), Irak (11) und Syrien (10). Auch in Europa wurden fünf Journalisten getötet. (dpa)