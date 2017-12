Kann Denis Yücel nun auf seine Freilassung hoffen?

Seit dem 14. Februar sitzt der Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Doch was wird ihm vorgeworfen und welche Reaktionen gab es auf seine Inhaftierung? Eine Chronik zum Fall Yücel.

Der Fall Deniz Yücel - Eine Chronik Seit dem 14. Februar sitzt der Journalist Deniz Yücel in der Türkei in Haft. Doch was wird ihm vorgeworfen und welche Reaktionen gab es auf seine Inhaftierung? Eine Chronik zum Fall Yücel.

Berlin. Grauer Betonboden, hellgelb verputzte Mauern, Stacheldraht an den Spitzen und über den gesamten Hof ist ein Drahtzaun gespannt. So beschreibt der deutsche Journalist Deniz Yücel, der für die Zeitung "Die Welt" als Türkei-Korrespondent gearbeitet hat, das türkische Gefängnis, in dem er sitzt. Seit 320 Tagen ist Yücel nicht mehr frei.

Unfreiwillig wurde er zur Symbolfigur für den Konflikt zwischen der Türkei und Deutschland. Seine Verhaftung im Februar markierte eine neue Stufe der Anspannung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan.

Kaum ein Promi, der nicht "Free Deniz" geschrieben

Deniz Yücel wurde so zu einer der wichtigsten Persönlichkeiten des Jahres 2017: Bei der Wahl zum "Journalisten des Jahres" Mitte Dezember bekam er einen Sonderpreis, der "Playboy" wählte ihn zum "Mann des Jahres", gleich hinter Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier. Es gibt kaum einen Prominenten, der nicht schon "Free Deniz" gerufen oder geschrieben hat: darunter erst vor zwei Wochen Bono, der Frontmann der irischen Band U2, Anne Will und Axel Prahl.

"Es ist nicht so, dass im Gefängnis das Leben einfach aufhören würde", schreibt Yücel als Antwort auf die vielen an ihn adressierten Briefe, von denen ein Teil ihn im Gefängnis erreicht. "Du lebst weiter. Du denkst, du fühlst …" Er freue sich zum Beispiel, wenn ihm Freunde aus der Heimat bunte Wäscheklammern schicken.

44. Geburtstag im Gefängnis gefeiert

Die gehören zu den wenigen Dinge, die farbig sind und die er im Gefängnis behalten darf – zusätzlich zu Dill und Petersilie, die in abgeschnittenen Colaflaschen wachsen und erlaubt sind, weil sie keine Wurzeln schlagen. Besuch bekommt er regelmäßig von seinem Anwalt Veysel Ok und seiner Frau Dilek Mayatürk-Yücel, die er im April in der Haft geheiratet hat.

Dilek Mayatürk-Yücel, die Ehefrau des inhaftierten, Journalisten.

In diesem Jahr hat er im Gefängnis seinen 44. Geburtstag gefeiert, hat die Bundestagswahl auf dem Fernseher mitverfolgt und auch Weihnachten in seiner 12,96 Quadratmeter großen Zelle gefeiert. Sie ist größer als seine erste, die nur sechs Quadratmeter maß. Mitte Februar hatte Yücel sich bei der Polizei gemeldet, um Fragen der Ermittler zu beantworten.

Doch die setzten ihn fest, durchsuchten seine Wohnung und beschuldigten ihn des Datenmissbrauchs, der Terrorpropaganda und der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. Das geht aus einer Stellungnahme für den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte hervor, eine offizielle Anklage fehlt bis heute.

Es gebe "keine Rechtfertigung" für die Länge der Ermittlungen gegen den deutschtürkischen Journalisten, sagte sein Anwalt Veysel Ok in dieser Woche. Der Fall sei nicht kompliziert, zudem würden alle Beweise vorliegen, da die Anschuldigungen allein auf Yücels Artikel beruhten.

Welle der Solidarität

Seit seiner Festnahme habe es keine Nachricht von dem zuständigen Staatsanwalt gegeben, der jeden Kontakt mit ihm ablehne, sagte Ok. Es sei "weder legal noch logisch", dass es auch nach zehn Monaten keine Anklageschrift und keinen Termin für den Prozessbeginn gebe. Yücels anhaltende Inhaftierung sei eine "Bestrafung vor dem Urteil", zumal er über acht Monate in Isolationshaft gehalten worden sei.

Was Yücels Inhaftierung in Deutschland allerdings auslösen würde, hatte sich der türkische Präsident Erdogan wohl nicht vorgestellt. Die Welle der Solidarität für den Journalisten geht seit fast einem Jahr quer durch die Gesellschaft, bringt selbst unterschiedliche Medien wie die "taz" und Zeitungen von Axel Springer unter dem Hashtag "Free Deniz" zusammen.

Der Türkei-Korrespondent der „Welt“, Deniz Yücel, sitzt seit Ende Februar in der Türkei in Untersuchungshaft. Dem deutsch-türkischen Journalisten und Publizisten wird wie zahlreichen anderen Medienvertretern Terrorpropaganda und Mitgliedschaft in der linksextremen MLKP vorgeworfen. Unter dem nach dem Putschversuch von Staatschef Recep Tayyip Erdogan verhängten Ausnahmezustand gehen die türkischen Behörden rigoros gegen angebliche Anhänger der Gülen-Bewegung vor. Die gilt in der Türkei als Terrororganisation. Foto: Karlheinz Schindler / dpa

#FreeDeniz: Diese Solidaritätsbekundung – aufgedruckt auf einem T-Shirt – fordert die Freilassung Yücels. Foto: dpa Picture-Alliance / / picture alliance / Eventpress

Die deutsche Journalistin und Übersetzerin Mesale Tolu saß fast acht Monate in der Türkei in Untersuchungshaft. Sie war am 30. April 2017 festgenommen worden, als Polizisten einer Anti-Terror-Einheit ihre Istanbuler Wohnung stürmten. Ihr wird laut Haftbefehl vorgeworfen, Mitglied der Marxistisch-Leninistischen Kommunistischen Partei (MLKP) zu sein, die in der Türkei als Terrororganisation gilt. Foto: ETHA

Mehr als fünf Monate nach Festnahme der Mutter eines Sohnes startete am 11. Oktober der Prozess. Am 18. Dezember entschied dann ein Gericht: Tolu darf die U-Haft verlassen. Ihr ebenfalls wegen Terrorverdacht inhaftierter Ehemann Suat Corlu wurde Ende November aus türkischer Haft entlassen. Foto: Facebook/Mesale Tolu

Nach mehr als drei Monaten Untersuchungshaft wurde der Berliner Menschenrechtsaktivist Peter Steudtner am 25. Oktober entlassen. Ein Gericht in Istanbul hatte die Freilassung ohne Auflagen beschlossen. Auch die mitangeklagten türkischen Menschenrechtler, die in Untersuchungshaft waren, wurden bis zu einem Urteil in dem Verfahren auf freien Fuß gesetzt, teilweise aber unter Auflagen. Foto: Emrah Gurel / dpa



Steudtner war am 5. Juli bei einem Workshop auf den Istanbuler Prinzeninseln festgenommen worden. Foto: Privat / dpa

Steudtners (2 v.r.) schwedischer Kollege, Ali Gharavi (2 v.l.), durfte auch das Hochsicherheitsgefängnis Silivri verlassen. Steudtner sagte vor Journalisten: „Wir sind allen sehr dankbar, die uns rechtlich, diplomatisch und mit Solidarität unterstützt haben.“ Foto: OSMAN ORSAL / REUTERS

Der türkischstämmige Unternehmer Özel Sögüt aus Siegen ist im Dezember 2016 verhaftet worden. Mittlerweile ist er aus dem Gefängnis entlassen worden, darf aber die Türkei nicht verlassen. Ihm wird vorgeworfen, der Gülen-Bewegung anzugehören. Foto: privat

Mehrere Freilassungen

Und gegen Ende des Jahres gibt es zumindest erste positive Signale. In diesem Monat sind mehrere in der Türkei inhaftierte Deutsche freigekommen, darunter die Journalistin Mesale Tolu. Sie kann nun zumindest bis zum Urteil in ihrem Fall bei Mann und Kind wohnen. Der deutsche Pilgerer David Britsch ist bereits zurück in Schwerin bei seiner Familie, ein 45-jähriger Mann aus Mittelhessen wurde gerade erst am Donnerstag freigelassen.

Doch sind diese Freilassungen positive Signale für Deniz Yücel? Christian Mihr, Geschäftsführer von Reporter ohne Grenzen, war erst in dieser Weihnachtswoche in der Türkei. Er traf sich dort unter anderem mit Mesale Tolu und dem Anwalt von Yücel. Er kam optimistisch zurück nach Deutschland.

Erdogan sieht kein Problem mit Deutschland

"Mesale Tolu geht es gesundheitlich gut", sagt er, "das war beruhigend zu sehen." Auf der diplomatischen Ebene gebe es durchaus positive Signale, er nehme eine Entspannung im deutsch-türkischen Verhältnis wahr. Noch im Oktober habe Mihr eine Reise in die Türkei abgesagt, weil er auch um seine Sicherheit fürchtete. "Mehrere Gesprächsfäden, die in den vergangenen Monaten gerissen waren, sind wieder aufgenommen worden."

Dazu passt, dass Präsident Recep Tayyip Erdogan selbst die Beziehungen zu Deutschland gerade erst als gut bezeichnet hat. "Wir haben weder ein Problem mit Deutschland noch mit Holland noch mit Belgien", sagte er in dieser Woche auf einer Reise. "Wir wollen natürlich, dass unsere Beziehungen zu der EU, zu den Ländern der EU, gut sind."

Demonstranten halten am Dienstag vor der Türkischen Botschaft in Berlin Schilder mit der Aufschrift "#FreeDeniz" für die Freilassung des deutschen Journalisten Deniz Yücel in die Höhe. Yücel war seit dem 13. Februar in türkischer Polizeigewahrsam. Am Montag verhängte ein Richter Untersuchungshaft für den „Welt“-Korrespondenten. Foto: Gregor Fischer / dpa

In Deutschland ist die Empörung über die Verhaftung des Yücels in der Türkei groß. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Mit einem Autokorso demonstrieren Berliner am Dienstag für seine Freilassung. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Die gegen Yücel in der Türkei verhängte Untersuchungshaft hat bei Regierung, Parteien und Journalistenverbänden Unverständnis und Empörung ausgelöst. Auch der Bundestagsabgeordnete Özcan Mutlu (Bündnis 90/Die Grünen) zeigte am Montag vor der Türkischen Botschaft in Berlin Solidarität mit dem Journalisten. Foto: Gregor Fischer / dpa

In zahlreichen Städten forderten Demonstranten mit Autokorsos eine Freilassung Yücels und anderer inhaftierter Journalisten. Auch Fahrrad- und Motorradfahrer nahmen an dem Protest teil. Foto: Kay Nietfeld / dpa



In Berlin beteiligten sich laut Polizei rund 300 Menschen mit etwa 100 Autos an der Aktion. Foto: Kay Nietfeld / dpa

#FreeDeniz -Schilder waren auch an Bussen im niedersächsischen Hannover zu sehen. Foto: Ole Spata / dpa

"Pressefreiheit - überall auf der Welt!" Foto: Ole Spata / dpa

Plakate mit dem Porträtfoto des „Welt“-Korrespondenten wurden im Fenster des Cafés der Tageszeitung „taz“ aufgehängt. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Auch in Hamburg gingen zahlreiche Menschen auf die Straße und demonstrierten für die Freilassung des Journalisten. Foto: Axel Heimken / dpa



Ähnliche Aktionen gab es auch in der bayerischen Landeshauptstadt München: Hier wehte unter anderem ein Luftballon mit der Aufschrift "Free Deniz" an der Scheibe eines Autos in einem Autokorso. Foto: Matthias Balk / dpa

In mehreren Tageszeitungen wurde am Dienstag für Yücels Freilassung plädiert. Foto: Michael Kappeler / dpa

#FREEDENIZ stand in großen Lettern am Dach des Axel Springer-Hochhauses, dem Redaktionssitz der „Welt“. Foto: Kay Nietfeld / dpa

Menschenrechtler: 150 Journalisten in Haft

Auf mögliche Reisepläne nach Deutschland angesprochen, schloss er einen Stopp in Berlin nicht aus. Dabei hatte es erst rund um das Verfassungsreferendum im April 2017 großen Ärger um geplante Wahlkampfauftritte Erdogans in EU-Staaten gegeben.

Und da ist eben die Inhaftierung Deniz Yücels, die Erdogan selbst bei Auftritten mehrfach erwähnt hat.

"Das ist vielleicht das Besondere im Fall Yücel", sagt Mihr von Reporter ohne Grenzen, "dass Erdogan den Fall in der Öffentlichkeit erwähnt hat und er so den Fall politisiert hat." Mihr ist deshalb zurückhaltend mit Prognosen. "Die Repressionen in der Türkei gehen weiter", sagt er.

Laut der türkischen Menschenrechtsorganisationen "P24" sind rund 150 Journalisten in der Türkei inhaftiert. Mihr: "Bei einigen dieser Fälle – so wie bei Deniz Yücel – ist noch nicht einmal Anklage erhoben worden." Ihm mache zudem Sorgen, dass jetzt einige neue Dekrete in Kraft treten, die die Freiheit von Journalisten weiter beschränken.

Gute Nachricht zu Jahresbeginn

Auch Mesale Tolu war am Sonnabend in einem Interview in der "taz" skeptisch, ob wirklich eine Entspannung zu erwarten sei. Ja, Erdogan habe "moderate Töne" angeschlagen, sagte die Journalistin. "Aber lösen sich Probleme, bloß weil man Journalisten freilässt?" Unionspolitiker fordern derweil, dass der Druck auf die türkische Regierung beibehalten werde. Außenminister Sigmar Gabriel bleibt auf seinem Kurs und wird nicht müde, das Thema anzusprechen.

Eine gute Nachricht zum Jahresbeginn gibt es für Deniz Yücel: Der 1. Januar fällt in diesem Jahr auf einen Montag. Und Montag, das hat Yücel in Briefen der Öffentlichkeit berichtet, "ist Dilek-Tag." Dann sieht er zumindest seine Frau. "Berühren könnt ihr euch hinter der Trennscheibe sowieso nicht", schreibt Yücel in einem Antwortbrief, "nach einer Stunde schaltet sich auch die Sprechanlage automatisch ab."