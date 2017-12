Harry of Wales interviewt Barack Obama für BBC-Radio

London. Der britische Prinz Harry war bereits Hubschrauberpilot, angeblich Schauspieler in einem "Star Wars"-Film und ist nun unter die Journalisten gegangen. Als Gast-Redakteur für die BBC hat Harry of Wales den ehemaligen US-Präsidenten Barack Obama interviewt.

In dem Interview sprach Obama über seinen Nachfolger Donald Trump, seinen letzten Tag im Amt und die Beziehung zu seiner Frau Michelle. Das Interview wurde bereits im September geführt. Harry trat am Mittwoch als Gastmoderator in der Radioshow "Today" auf.