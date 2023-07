Folge #20: Führungskräfte-Bashing im Interview mit Swantje Allmers

In dieser Folge sprechen Anna und Robindro mit New Work Expertin Swantje Allmers..

Sie ist spezialisiert in den Bereichen der Organisationsentwicklung, agiles Arbeiten, Selbstmanagement sowie Change und Transformation. Aufbauend auf ihrem Know-how und Erfahrungen unterstützt Swantje Executives, Teams und Unternehmen bei aktuellen Herausforderungen.

Swantje hat die Arbeitswelt schon aus verschiedenen Perspektiven beobachtet und hat dabei immer wieder festgestellt, dass Führungskräfte häufig in den Fokus geraten wenn alles schlecht läuft. Postings in denen Führungskräfte gebasht werden sind bei LinkedIn an der Tagesordnung.

In dieser Folge sprechen die drei darüber, dass es so viel mehr gibt als eine gute und eine schlechte Führungskraft. Es wird beleuchtet was eine gute Führungskraft ausmacht und warum Führungskräfte immer wieder in herausfordernde Situationen geraten in denen sie ihren eigenen Ansprüchen häufig auch nicht gerecht werden können.

