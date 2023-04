14: Die 4-Tage Woche

Die 4-Tage Woche ist in aller Munde. Spätestens nach dem großen Test in Großbritannien im letzten Jahr wir viel über das Thema gesprochen und diskutiert.

Bevor Anna & Robindro in das Thema reinstarten, haben die beiden ein bisschen Geschichte mitgebracht. Wusstet ihr, dass vor 1908 unsere derzeitige fünf Tage Woche eine sechs Tage Woche war? Und dass erst 1930 die 40 Stundenwoche in der breiten Masse angekommen ist. Schon damals prophezeite ein Professor, dass sich die Stunden langfristig weiter reduzieren werden.

Heute haben wir 2023 und in einer Zeit von Arbeitskräftemangel, steigenden Kosten und fortschreitender Wirtschaft wird nun diskutiert die Stunden der Woche zu reduzieren oder umzuverteilen. Anna und Robindro sind sich recht einige was die 4-Tage Woche angeht und sehen es als große Chance für Arbeitnehmende aber auch für Arbeitgebende.

Denn laut eines Tests von Microsoft in Japan konnte dort die Produktivität in der 4-Tage Woche um 40% gesteigert werden.

Und auch wenn Anna und Robindro grundsätzlich von der Idee überzeugt sind, dass die 4-Tage Woche der Bevölkerung und der Wirtschaft gut tuen wird, hat vor allem Anna Respekt davor wie viel Arbeitslast zukünftig auf ihre Generation zukommen wird. Auch wenn in den letzten Jahren die Digitalisierung starken Einzug gehalten hat und viele Inhalte und Prozesse vereinfacht hat, werden doch bald ein Großteil der arbeitenden Bevölkerung Wegbrechen schaut man auf die Alterspyramide.

Was Robindro außerdem für Zahlen mitgebracht hat und was Anna zum Thema Erholung und 4-Tage Woche rausgefunden hat, erfahrt ihr alles in der 14. Folge von WORKolution.

