03: Frauen Bashing - kein Weg für die (Arbeits-) Zukunft

Anna & Robindro sind in den vergangenen Woche immer wieder TikTok Videos über den Weg gelaufen bei denen Männer aktives Frauen Bashing betreiben. In denen Aussagen fallen wie: "Eine Frau ist Eigentum eines Mannes!", "Eine Frau darf sich nicht freizügig anziehen, wenn sie in einer Beziehung ist!" und Ähnliches.

Vor diesem Hintergrund war es den beiden Hosts ein großes Anliegen diese Aussagen und den Ausblick auf Gleichberechtigung genauer zu beleuchten. Robindro hat dafür Zahlen aus aktuellen Umfragen mitgebracht in denen er aufzeigt wie viele Schüler:innen und Student:innen Gleichberechtigung als etwas Gutes empfinden.

Es sei so viel gesagt, dass es doch noch eine beachtliche Zahl an Heranwachsenden gibt, die der Meinung sind, dass Gleichberechtigung nicht notwendig sein wird. Kleiner Spoiler: Anna und Robindro sehen das natürlich ganz anders!

Wie Robindro auf Annas Frage antworten wird, was die beiden vom Gendern halten und was sie an TikTok lieben, dass erfahrt ihr in der 3. Folge von WORKolution.

