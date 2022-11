WM-Podcast Folge 3 WM 2022 in Katar - Weidenfeller: Ich hätte Hummels nominiert

Essen. Roman Weidenfeller ist Fußball-Torwart im Ruhestand. Bei Borussia Dortmund prägte er eine Ära mit zwei Meisterschaften, dem Double-Sieg und der Teilnahme am Champions-League-Finale. 2014 gehörte er zudem zum DFB-Team, das bei der Weltmeisterschaft in Brasilien den goldenden Pokal in die Luft stemmen durfte.

FUNKE-Sportchef Peter Müller und Moderator Timo Düngen blicken mit ihm in unserem neuen FUNKE-Podcast „WM Inside – Der Expertentalk“ auf das Turnier in Katar und bewerten das deutsche WM-Team. Dieses solle nicht schlechtgeredet werden, sagt Weidenfeller. Das Viertelfinale sei Pflicht, das Halbfinale sei möglich. "Ich kann mir auch ein Finale gegen eine Mannschaft aus Südamerika vorstellen.“ BVB-Verteidiger Mats Hummels hätte Weidenfeller allerdings nominiert.

Sie können den Podcast „WM Inside – Der Expertentalk“ direkt hier im Player im Artikel oder in ihrer Streaming-App auf dem Smartphone hören, zum Beispiel bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer. Einfach „WM Inside“ in die Suchmaske eingeben und kostenlos folgen.

