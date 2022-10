Der Trailer zum neuen Podcast: WM Inside – Der Expertentalk

Essen. Im November geht es los: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft spielt bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar um den Titel. Mit „WM Inside - Der Expertentalk“ ist die FUNKE Mediengruppe bei der WM ganz nah dran. Der Podcast zum großen Sport-Event liefert Hintergründe, Analysen und Eindrücke aus erster Hand von unseren Reportern aus Katar.

In „WM Inside“ schauen wir auf die Leistung der Deutschen Nationalmannschaft und versorgen Euch nach jedem Spiel der deutschen Mannschaft mit den relevanten Infos. Von unserem WM-Studio in Essen aus diskutieren unsere Moderatoren mit den Reportern in Katar, FUNKE-Fußballexperten und prominenten Gästinnen und Gästen.

Ab November geht es kurz vor dem Turnier mit den ersten Podcast-Folgen los, in denen das WM-Inside-Team die umstrittene „WM in der Wüste“ auch politisch einordnet. Zudem blicken wir auf die Vorbereitung der deutschen National-Elf. Mit Beginn des Turniers steht dann voll und ganz der Sport im Vordergrund und wir begleiten die Nationalmannschaft durch das Turnier – bis die deutsche Nationalelf hoffentlich im Finale steht.

„WM Inside“ gibt es ab November und ist ein Podcast von FUNKE Sport und den Lokalradios im Ruhrgebiet. Jetzt kostenlos bei Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, Deezer oder eurer liebsten Podcastapp folgen und keine Folgen verpassen!