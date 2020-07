Wir - Muss man jeden Dreck verzeihen?

Welcher Loriot-Sketch ist der Beste - 48 Stunden Smartphone-Detox - als Touristen verkleidet in Kreuzberg - Die zweite Welle sind wir alle - sexy Radtrikot im Regen - Ramsch auf dem Wochenmarkt - das perfekte Hippie-Wochenende und der vergiftete Rat, es doch mal mit Boule zu versuchen.

In der 97. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welcher Loriot-Sketch der Beste ist, ob es Sünde oder Segen ist, dass auf dem Wochenmarkt am Nachmittag alles verschleudert wird, ob Boule ein altersgerechter Sport ist, verkleiden sich als Touristen, um ihre Stadt mit neuen Augen zu sehen, fühlen sich wie in Paris oder Amsterdam, genießen 48 Stunden der Unerreichbarkeit, beschweren sich über kostenlose Reklame für Avocadolf, schnattern in einem sexy Radtrikot im Regen und sind stolz, die Steuererklärung 2019 endlich fertig gestellt zu haben.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts