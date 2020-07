Wir - Muss man jeden Dreck verzeihen?

Verzeih Dir erstmal selbst und dann all den anderen - das große Spezial über die Heilkraft des Verzeihens: wenn Dämonen jahrelang rumoren - Techniken des Verzeihens - Opferstolz - das Elke-Trauma - Unversöhnlichkeit - die zweite Chance - 30 Jahre Taco-Streit - Finger fast abgebissen - Stress auf dem Pavianfelsen - nachtragend oder gedächtnisstark - muss ich jeden Quatsch verzeihen - Muss man jeden Dreck verzeihen? - Mutti ist an allem schuld - das Geheimnis der zwei Stühle - es gibt kein verletzungsfreies Leben und der bescheuerte Pavianfelsen.

In der 96. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Verzeihen gesund macht, was gegen Opferstolz zu tun ist, wie diese elende Taco-Geschichte endlich zu begraben ist, weshalb das Elke-Trauma so stabil bleibt, warum Mutti ohnehin an allem schuld ist, warum wir uns erst einmal selbst verzeihen sollten, wie die Dämonen der Scham zu besiegen sind, welche Techniken beim Verzeihen besonders wirkungsvoll sind und ob man wirklich jeden Mist verzeihen muss.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts