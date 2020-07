Wir - Die Kunst des paradoxen Marketings

Avocadolf und die Panzerschokolade - das Konformitätsparadox - Trendsport Waldyoga - wenn Corona an die Nieren geht - Urlaubs-Chic statt Leberwurstalltag - In der 95. Folge ihres Mutmacht-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum die Politik konsequent gegen Corona vorgehen kann, gegen Wirecard, Cum/Ex und all die anderen Milliardenbetrügereien aber nicht, ob die Schutzmaßnahmen derzeit nur noch symbolischen Wert haben, wie der perfekte Urlaub zuhause vielleicht doch nicht gelingt und stellen einmütig fest, dass gelassenes Spazieren viel schöner ist als strammes Wandern, plus: die Geheimwissenschaft des paradoxen Marketings.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts