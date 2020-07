Wir - Apokalypse im Hansa-Park

Apokalypse im Hansapark - Makrele auf dem Grill, Aal am Arm - Wikinger: Rabauken oder Kulturträger? - wieviel Corona-Irrsinn kann man verzeihen - Mann mit Hut - Feiern ohne Alkohol - die immer gültige Drittel-Theorie - Mama ist die Beste - die vernichtende Corona-Bilanz des Silicon Valley.

In der 94. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was von den Wikingern zu halten ist, warum Menschen freiwillig in den Hansa-Park gehen, was Aal und Rhodesien Ridgeback gemeinsam haben, wie die perfekte Grillmakrele gelingt, ob eine gute Party auch ohne Alhohol gelingt, warum man Corona-Streitigkeiten genau jetzt begraben sollte und warum es höchste Zeit wird, mit Karacho gegen Facebook und die anderen sozialen Dreckschleudern vorzugehen.

