Wir gegen Corona - Berlin fühlte sich an wie Fukushima

Rezo, das Schaukelpferd und ein schrecklicher Infektionsverdacht - das große Ferien-Spezial mit Ranga Yogeshwar: vom home office zum home studio - wenn die Kinder kuscheln kommen - Nachhilfe von Rezo und Mai Thi - ein neuer Infektionsherd - Bewusstsein für Vergänglichkeit - Vorgeschmack auf die Rente - fast verhungert in Berlin - tägliches Lernen - wackelige Immunität und weise Worte von Herrmann Hesse.

In der 93. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich ausnahmsweise nicht die Schumachers, sondern Hajo und Ranga Yogeshwar, warum Verliebtsein in Corona-Zeiten so schwierig ist, weshalb Klimaanlagen plötzlich verdächtig sind, was sich von Mai Thi und Rezo lernen läßt, warum Corona ein Geschenk für die Familie war, wie aus einem Erlenstamm ein Schaukelpferd wird und warum es eine Revolution wäre, wenn ein Impfstoff aus China käme.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts