Wir gegen Corona: Mama, mir ist langweilig

Drama in Deutschland: Wenn die Ferien verregnet sind - Kinder und Skat - oder mal ein Buch - Massentierhaltung und Massentourismus - Burger statt Museum - Low-Carb-Holiday - die Kartoffel des Seewolfs - und Corona-Hilfen nur für die, die Steuern in Deutschland zahlen.

In der 92. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob Kinder ohne Smartphone überlebensfähig sind, vergleichen Massentierhaltung und Massentourismus, überlegen, den Kindern Skat beizubringen, verzichten auf Schlangestehen vorm Museum und essen stattdessen Hamburger, fahnden nach dem Tönnies in uns allen und erinnern sich wehmütig an den Seewolf, wie er einst eine Kartoffel (festkochend) zerdrückte.

