Wir: Aushäusige Freundlichkeit

Heute mit aushäusiger Freundlichkeit, lästigen Meckerrentnern, syrischem Oregano und: Meckerer und Schweigen - Aufräumen und Sachen finden - Wumm spüren - dicken Lederhosen - Zeus Laschet - palästinensischem Oregano - weißen Gurken und der spannenden Frage, ob sich Bäume an Waldbesucher erinnern.

In der 89. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen die Schumachers, warum manche Menschen draußen so nett sind und zu Hause so eklig, wie man meckernde Schwimmerinnen zur Ruhe bringt, ob es an der Zeit für eine zweite Welle des Entrümpeln ist, ob der Wumms wirklich zu spüren ist, warum keiner der Kanzlerkandidaten wirklich sexy ist, weshalb mancher Mann morgens Östrogen zum Kaffee einnehmen sollte, was es mit der geheimnisvollen weißen Gurke auf sich hat und wie man aus einem finsteren Wald wieder hinausfindet.

