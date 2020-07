Wir: Schatz, ich vergebe Dir

Heute mit Dalai Lama, Gedenktafeln, Melonenstrategie und Nachrichten-Diät - einer Not-to-do-Liste - Modenschau im Schlafzimmer - tibetische Mißverständnisse - Frauenglück - Männerpech - Yak-Dung - glückliche Schweinen - viel Musik - umbenannte Straßen - das Pumpernickel-Komplott und die Kunst der tückischen Vergebung.

In der 88. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost erklären die Schumachers, warum der Dalai Lama manchmal zu Unrecht lächelt und was Yak-Dung mit Aberglauben zu tun hat, fragen sich, warum Jeans in der C-Zeit eingelaufen sind und ob Schweine glücklicher sind, wenn sich ihre Leben in 17 Jahren verbessert, wie eine heimische Modenschau aussieht, wieviele Gedenktafeln die Hauptstadtbewohnenden vertragen, vergeben sich mal wiederum klären, was eine glücklicher Frau wirklich zum Leben braucht. Männer kommen nächstes Mal..

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts