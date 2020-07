Wir: Lauben teilen, Glück verdoppeln

Die große Wochenend-Ausgabe dreht sich um das Freundlichkeit - plus: die große Technikpanne live, als echter Test für die Hörer.

Hunde anlächeln, Flanieren am Abwasserkanal, Streiten mit Stil - die große Wochenend-Ausgabe dreht sich um das Mega-Thema Freundlichkeit: die billigste Art, gesund zu bleiben - warum Lächeln das Fitnessstudio ersetzt - viel Licht und Liebe - freundliche Protestanten - von Bayern lernen - die Tat des Trotzes - Demokratie und Kastenwesen - ein Miniurlaub an der Panke plus: die große Technikpanne live, als echter Freundlichkeitstest für die Hörer.

Großes Wochenend-Spezial über die Kunst, einfach mal freundlich zu sein. In der 87. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost erklären die Schumachers, warum Freundlichkeit ein Grundnahrungsmittel ist, wie geteilte Lauben das Glück verdoppeln können, warum die Bayern manchmal vielleicht doch Recht haben, weshalb echte Berliner Zäune immer einen Durchschlupf haben, wie sich mit Stil streiten läßt, was aus einem Anfall von Weisheit entstehen kann, wie die Demokratie das Kastenwesen begünstigt, warum Freundlichkeit Mut erfordert und präsentieren, ganz unabsichtlich, einen ziemlich peinlichen Live-Unfall.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts