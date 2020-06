Wir gegen Corona: FKK am Wannsee

Wohnung tauschen, durch die Stadt paddeln, FKK am Wannsee - die große Wochenend-Ausgabe mit den besten Tipps für gelingende Ferien zuhause plus: die Bitch, die Bäume umarmt - das Schützenfest-Trauma - Erotik des Ungehorsams - Hängematte und Mittagsschlaf - Puffer-Planner - Fahrt ins Blaue - Wohnungstausch oder Zimmertausch - Angermünde statt Algarve und ein neuer heikler Sex-Podcast.

Großes Wochenend-Spezial über die Kunst, die Ferien zu feiern. In der 84. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost erklären die Schumachers, warum Wellness eine Drohung ist, was es mit der Schäuble-Strategie auf sich hat, warum FKK am Wannsee der Hit ist, was Angermünde der Algarve voraus hat, warum Erwartungen die schlimmsten Erholungskiller sind, wie der Puffer-Planer funktioniert und geben den ultimativen Lesetipp für einen erotischen Feminismus-Krimi aus DDR-Zeiten.

