Wir gegen Corona: Drama auf dem Balkon

Eichhörnchen, Waschbär, Krähe - wer hat die Eier aus dem Taubennest gestohlen? - Darwin und Gütersloh - Fleisch und Fußball - nur noch ein Ei pro Person - die Hühner-Patin - Wildnis und Wiederwildnis - Glück auf dem Rad - Urlaub neu denken und: endlich ein Name für das Patenhuhn.

Wenn sich alles um Eier dreht - In der 83. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost ermitteln die Schumachers, wer das Nest auf dem Balkon ausraubte, warum ein Mann auf ein Eichhörnchen eifersüchtig sein kann, was Darwin in Gütersloh zu suchen hat und Schweinebarone beim Fußball, warum die Fleischproduktion mehr mit der Autoindustrie zu tun hat als mit Landwirtschaft, warum ein Konzert für Pflanzen ein wirklich gute Idee ist und warum wir eine neue Eierbescheidenheit brauchen.

