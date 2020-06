Wir gegen Corona: Mehret das Gute

Flucht aus der Höllenkneipe - wenn Nähe weh tut - Flow und Autopilot - das Geschenk der Freundschaft - Dis-tanzen - neulich in Oklahoma - Sudoku auf dem Sofa - Mehret das Gute - Wo Corona ist, ist meist ein Problem - Die ersten Tage mit der C-App.

enn sich Nähe und Angst begegnen - In der 82. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Menschen so gern so dicht in Kneipen stehen, versuchen den Rollentausch, üben das Leben mit der C-App, feiern das Geschenk der Freundschaft, genießen Sudoku auf dem Sofa und formulieren das erste Corona-Gesetz: Dort wo die Seuche auftritt, lauert wahrscheinlich ein soziales Problem.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts