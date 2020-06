Wir gegen Corona: MILF und DILF

Kriegt Heidi Klum eigentlich auch graue Haare? - als ein Mann sah er die Sonne aufgehen - muskelähnliche Strukturen - pikante Körperfragen - Kraft der Rituale - Selbstbild gegen Realität - Fluch der ewigen Jugend - Entbindungen und andere Heldentaten - In Würde ergrauen - Mitgefühl trainieren - betreutes Transformieren und die spannende Frage, welche Lego-Raumschiffe das innere Kind eigentlich besitzt?

Ewige Jugend oder die Heidi-Klum-Falle - die extralange Wochenendausgabe zum Thema Transformation. In der 81. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Selbstbild und Realität oft auseinander klaffen, in welcher Falle Heidi Klum steckt, ob und wie wir in Würde ergrauen können, wie betreutes Transformieren funktioniert, ob Milf und Hilf glückliche Menschen sind, was Kuhdung mit Zukunft zu tun hat, was die Milz dem Großhirn zu sagen hat , wie der Krieger seine schwindende Kraft erträgt, und warum Rituale eine große Kraft haben können: Plus: die große Sommersonnenwendentransformation in eine glücklichere Zukunft. Diesmal aber wirklich.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts