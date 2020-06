Wir gegen Corona: Nutznetz und Schmutznetz

Welche Corona-App laden wir? - Schlüpfende Libellen - erschreckte Schweden - Familie und Viren - Wolf und Leichtsinn - Saskia und Oskar - Nutznetz und Schmutznetz - Smartphone und Alkohol - Gattin und Huhn - Limbo mit 75, und ein richtig schlechter Hühnerscherz.

Eine Spinne namens Greta - In der 80. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum Viren so gerne Familienfeiern besuchen, wie man ohne Genugtuung über Schweden reden kann, warum erwachsene Frauen plötzlich Hühner adoptieren, ob Saskia Esken absichtlich Oskar Lafontaine nachspielt, warum das Smartphone gefährlicher ist als Alkohol und wie man beim Internet Nutznetz von Schmutznetz unterscheiden kann. Plus: ein mäßig lustiger Hühnerscherz.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts