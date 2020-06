Wir gegen Corona: Nackt im Regen tanzen

Ist Corona ein BH-Killer? Führt Radfahren zum Flow? Darf man nackt im Regen tanzen? Warum Beeren um Mitternacht die besten sind? - Schaffen mehr Ordner mehr Ordnung? - Hamstern und Mehlmotten? - Denkmäler stürzen, Mahnmale stehen lassen? - Mut im Alltag - die Schublade der Dämonen öffnen, und, als Ermutigung: Ja, man darf nackt im Regen tanzen; man sollte es sogar öfter tun.

Hamstern und Mehlmotten - In der 79. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welche Denkmäler weg können und welche bleiben sollten, legen weitere Ordner an, tauschen Aufräumstrategien aus, tanzen nackt im Regen, servieren sich Beerenteller in der Nacht, versuchen, beim Radfahren unfallfrei zu meditieren, öffnen die Schublade der Dämonen, klären, warum Corona den BH tötete und weshalb Ingrid Stenger einst für Erdbeben sorgte.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts