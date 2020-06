Wir gegen Corona: Sei Dir Deiner Würde bewusst

Fünf Regeln für glücklicheres Leben. Die genußvolle extralange Wochenend-Ausgabe fragt: Was brauchen wir wirklich? Wie können wir die Nerverei halbieren und die Zufriedenheit verdoppeln? Warum es glücklich macht nur mit Handgepäck zu reisen. Was uns wirklich, wirklich Freude bereitet. Warum teurer Wein nicht dazu gehört. Und ein Bolsonaro-Steak erst recht nicht - Kompliment der Genügsamkeit - Warum die Wende zum Weniger alternativlos ist und; die große Kunst des Lassens.

Mit weniger glücklicher sein - In der 78. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost verraten die Schuhmachers fünf sichere Wege zu mehr Zufriedenheit, fragen sich, warum wir Sinnlosigkeiten abheften, im Zuviel ersaufen und die Stimmung in der Notaufnahme so angespannt ist, finden, dass wir mehr auf unsere Würde achten und nur noch mit Handgepäck reisen sollten, wünschen sich Sommer- und Wintermasken, loben die Bescheidenheit, warnen vor Selbstverzwergung, preisen das Reisen nur mit Handgepäck, rätseln was sie wirklich brauchen, warum sie eigentlich auf der Welt sind und verraten den allerbesten Trick, wie sich mehr aus jeder Flasche Wein holen lässt..

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts