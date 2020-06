Wir gegen Corona: Ist das „Zigeunerschnitzel“ rassistisch?

Sind wir Rassisten? Können wir das überhaupt beurteilen? Ist die Blutbuche ein schamhafter Baum? Wird Eberswalde unterschätzt? Schmierinfektion in der Küche? Who bleibt die Corona-Solidarität? Kann man sich anstecken, wenn alle die Luft anhalten? Sind Zigeunerschnitzel rassistisch? Und die entscheidende Frage: Hat Howard Carpendale jemals in einem Film mitgespielt?

Ist das „Zigeunerschnitzel“ rassistisch - Im Mutmach-Podcast für die Berliner Morgenpost untersuchen die Schumachers ihre eigenen Vorurteile, loben Hochschule und Flair von Eberswalde, genießen das Farbspiel der Blutbuche, trennen sich von klebrigen Kochbüchern, empfehlen einen Film, analysieren den Miracoli-Rassismus, überprüfen die eigenen Privilegien, rätseln, ob Howard Carpendale jemals in einem Film mitgespielt hat und stellen die unter Virologen umstrittene Frage, ob man sich umarmen darf, wenn beide die Luft anhalten.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts