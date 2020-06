Wir gegen Corona: Sind Raver extrablöde?

Sind Raver blöd? - Hängen Fledermäuse ab? - Autoprämie oder Regenwald? - die Insektensammlerin - getanzt wird draußen - Trump und andere Katastrophen - Radtouren in der großen Stadt - wundersame Feuerkäfer - der Fluch der Bequemlichkeit und: Image-Probleme bei Fledermäusen.

Der Fluch der Corona-Schulter - In der 74. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wieviel Leid das home office wirklich gebracht hat, warum Eltern manchmal so bequem sind, welche Berliner Radtouren sich für den Sommer empfehlen, warum die Raver alles tun, die Klubs möglichst lange geschlossen zu halten, was Trump und Bolsonaro gemeinsam haben, ob die Regierung eine Autoprämie beschließt, warum Insektensammeln so wichtig ist und wie dieser Film mit John Travolta hieß.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts