Wir gegen Corona: Baby oder Scheidung

Großes Wochenendspezial Nähe, Lust, Erotik: die Krise als Emotionsverstärker - Nachbars geheimnisvoller Lumpi - mehr Eincremen - Corona statt Viagra - Glut im alten Ofen - Zieh Dir was Nettes an, Schatz - selbst Hand anlegen - die private Love Parade - Haut braucht Haut - Lust und Jogginghosen - Pärchenspiele mit Niveau und die Kunst, sich auf der Pelle zu hocken und dennoch zu mögen.

Krise, Lust und Jogginghose - In der 68. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie sich Corona auf die Erotik auswirkt, was es mit Nachbars Lumpi auf sich hat, ob Bollerbuxen die Lust fördern, welche Pärchenspiele erträglich sind, wie man eine private Love Parade organisiert, warum ein Lagerfeuer anregender ist als ein Kasten Bier, wie Geborgenheit, Spaß und Druck zusammenhängen, warum Eincremen hilft, wieso ein Terminkalender ebenso hilfreich wie hinderlich sein kann und verraten, warum Rennradfahrer neidisch auf Jesus sind. Plus: ein Lob des Handwerks.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts