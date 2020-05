Wir gegen Corona: Frische Energie

Kritische Fragen sind Bürgerpflicht - die Kunst des Virus-Managements - woher kommt die schlechte Laune - Grundrecht auf freie Meinung, Grundrecht auf freien Widerspruch - Tod dem Totschlagargument - die gepflegte Debatte - Lob dem festen Tagesablauf - der innere Olaf Scholz - welche Ferien wollen wir - plus: Schweinegeigen von André Rieu und eine Extraportion Harmonie.

Warum kritische Fragen Pflicht sind, gerade wenn viele Kräfte zerren - In der 67. Folge ihres Mutmach-Podcasts für die Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie Corona und Schulalltag zu vereinen sind, woher all die schlechte Laune kommt, ob ein Schweinegeigen-Solo von André Rieu irgendwas ändern würde, ob wir nun weniger konsumieren für die Umwelt oder mehr für den Wiederaufschwung, wo die feine Grenze zwischen Kritik und Wahn verläuft, warum das freie Meinungsäußern, aber auch der freie Widerspruch Grundrechte sind, wie man Fleischeslust und Schlachthof-Realität zusammenbekommt, was der innere Olaf Scholz zu noch mehr Ausgaben sagt, und ob wir in den Sommerferien einfach nur abhängen dürfen. Plus: die Extraportion Harmonie.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts