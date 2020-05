Wir gegen Corona: Der Kopf guckt schon raus

Romeo bei Parship - Füchse an Mülltonnen - Diskriminieren bei Facebook - die Krätze ärgern - Top: Zeitung lesen - Flop: Rumpesten - zwei Sorten Mißtrauen - ein weltexklusiver Quittenwitz - Max Goldt - ein Dorsch - Mario Barth und eine erfolgreiche Prostata-Operation.

In der 55. Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost erklären die Schumachers, warum Facebook eine undemokratische Diskriminierungsmaschine ist und was beim Online-Dating gerade so geht, verraten, was Dorsche und Quitten gemeinsam haben, wie eine Prostata-Operation in C-Zeiten läuft, raten zur Zeitungslektüre, feiern Max Gold und schlagen Mario Barth einen Qualitätswitz vor.

