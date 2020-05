Wir gegen Corona: „Sei doch nicht gleich beleidigt“

Schwimmende Ölfässer - mit der Machete durchs Unterholz - wenn der Priol zwitschert - Esoterik oder spirituell - Loriots Geheimnisse - Pappel ante portas - Camembert - Mona Lisa und einen schönen Gruß vom Breitfrontzieher.

In der 54. Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum der Baum vor der Tür die Blätter abwirft, diskutieren Weltpolitik und schwimmende Ölfässer, berichten von einem heiligen Urlaub in Schottland, unterscheiden zwischen eso und spirituell, untersuchen Bodenproben am Meer, lassen Loriot und den Pirol hochleben, fragen sich, ob „Pappel ante Portas“ ein guter Filmtitel ist und sind zum Schluß ein bißchen beleidigt, aber wirklich nur ein bißchen.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts