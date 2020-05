Wir gegen Corona: Der Park ist unsere neue Kneipe

Elternscham - Korruption durch Essen - der Park als Kneipe - wie ticken Impfgegner - blanke Nerven - gestresste Frauen - hilflose Männer - früh ins Bett - Oregano im Schuh und das letzte Abenteuer der Menschheit: Spaziergang mit Kind.

In der 53. Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, warum das Spazierengehen mit Eltern für Heranwachsende so schlimm ist, worüber sich die Impfgegner jetzt schon wieder aufregen, ob die neuen Männer tatsächlich wie die Alten sind, nur mit Zopf, beraten über Strategien zur Dämonen-Abwehr (Oregano soll helfen), korrumpieren das Kind mit Essen und verraten, welche kulturelle Leistung die größte in ihren 27 Ehejahren war.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts