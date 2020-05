Wir gegen Corona: Bitte, Schatzimausi ...

Was uns fehlt - Was uns nicht fehlt - Mikroziele und der Unsinn, zum Shoppen nach Ulan Bator zu jetten: Folge 51 des Mutmach-Podcasts.

Spezial Zukunft: Was uns fehlt - Was uns nicht fehlt - westfälischer Dickschädel -Wort des Monats: „ausnahmsweise" - Vollbremsung vorm Abhang - von Salgado Lernen - Maslow und die Bedürfnisse - Deutschland 2050 - die Bhutan-Strategie - bewahrende Negation - Mikroziele und der Unsinn, zum Shoppen nach Ulan Bator zu jetten.

Im Zukunfts-Spezial des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost reden die Schumachers über ihre Zukunft als Trümmerfrauen, fragen sich, was sie wirklich wollen, rätseln, ob rauchende Schornsteine nun gut oder schlecht sind, erklären, was wir von Salgado, Maslow, lernen können, welches Deutschland sie sich wünschen, was es mit der bewahrenden Negation auf sich hat, warum Mikroziele so wichtig sind und üben sich in einer Bundespräsidentenbewerbungsrede.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts