Wir gegen Corona: Balduin, der Sonntagsfahrer

Endlich wieder Frisör - Stunden im Hotel - drei Monate Ferienlager für alle Pubertierenden - heikle Beziehungsthemen - bezaubernde Leserbriefe - verdammtes Drama - erfüllende Nachtarbeit - die Kunst des Aufregens und das furchtbare Geheimnis der Eberesche.

In der dreiundvierzigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost genießen die Schumachers, eine Hälfte jedenfalls, den Frisörbesuch, wünschen ihrem Kind ein sehr langes Ferienlager, betonen das Glück nächtlichen Arbeitens, entwickeln dass Konzept des Schichtenwohnens, kündigen eine Beziehungsdebatte an, überlegen,stundenweise ins Hotel zu ziehen, lüften das dramatische Geheimnis der Eberesche, erinnern an Balduin den Ferienschreck, den Citroën DS und Cato, den Diener von Inspektor Clouseau.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts