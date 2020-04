Wir gegen Corona: Die großen Fragen des Lebens

Folge 42 mit den großen Fragen des Lebens: Shoppingmall oder Landleben - Barhocker oder Dreibeingrill - Koniferen oder Koryphäen - Balance oder Flow - Satelliten oder Klingonen - Corona oder Anoroc - Douglasien oder Robinien und ein fast jugendfreier Zungenbrecher.

In der zweiundvierzigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wieviel Rasierwasser ein Mann zum Glück braucht, ob Eremiten und Shoppingcenter zusammengehören, was wohl wäre, wenn alle aufs Land ziehen und ihre eigenen Erdbeeren anbauen, warum eine Landpartie so erholsam ist, was das wohl für merkwürdige Flugbewegungen am Nachthimmel sind und bieten einen albernen, frivolen Zungenbrecher für Erwachsene.

