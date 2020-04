Wir gegen Corona: Vitamine und Gin

Tenöre und Saxofone in der Nachbarschaft und Dein neuer bester Freund: Du selbst: Folge 38 des Mutmach-Podcasts.

Rosa Wolken am Ku’damm - Dank dem Horoskop - Familiendisko in der Telefonzelle - Urlaub auf den Cook Inseln (oder im Harz) - Tenöre und Saxofone in der Nachbarschaft und Dein neuer bester Freund: Du selbst.

In der achtunddreißigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost wundern sich die Schumachers über ihr Horoskop, entwickeln Strategien für die neue Normalität, verabschieden sich wieder mal vom Alten, planen Eskalation in der Telefonzellendisko, fragen sich, ob die Cook-Inseln oder der Harz eher zum Urlaub taugen, wagen eine Reise ins Innere, mahnen zu mehr Obst und Gemüse und fragen sich, wieviel Vitamine die Apfelscheibe am Longdrink birgt.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts