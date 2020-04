Wir gegen Corona: Mitfreuen statt Grollen

Diebstahl beim Frühstück - Jan Frodeno - Eichhörnchen gegen Eichelhäher - Robert Biberti - Vatis Träume - Viktor Dornberger - Altersgeilheit - Sven Marquardt - Schmusemusik und ein Lob dem Algorithmus von Spotify.

In der dreiunddreißigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost überlegen die Schumachers, einen Gegenstromanlage anzuschaffen, loben kleine Portionen, Altersgeilheit und Schmusemusik, gedenken Viktor Dornbergers und Robert Bibertis, finden die Galerie Taube, schlafen zehn Stunden am Stück, planen einen Geheimtreffen mit der Frisörin ihres Vertrauens und geben mit dem Türsteher vom Berghain an.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts