Wir gegen Corona: Tiger King und Vogel Queen

Hinlegen statt Auferstehen - verliebt in Jesus - Krokant oder Likör - Sodbrennen - Maria Magdalena und Stutenbissigkeit - Eier mit Turnschuh-Logo und eine Hippie-Kommune.

In der neunundzwanzigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost rätseln die Schumachers, wer in die Hölle muß, ob man Ostereier mit Turnschuh-Logos bemalen darf, warum Jesus nicht abgehauen ist damals, warum „Das Leben des Brian“ ein Dokumentarfilm sein könnte, ob Krokant- oder Liköreier die besseren sind, was an Maria Magdalena sexy war, wie die Urenkel das Mondrian-Ei bewerten werden und ob die 5:1-Regel nicht auch für Kreuzigungen gelten sollte.

