Wir gegen Corona: Gin als Desinfektionsmittel

Bulldogge auf Skateboard - Corona-Mode - leichtes Knistern - süßes oder salziges Frühstück - Gin als Desinfektionsmittel - Iggy Pop für Schwangere - das Zauberportal für Geheilte - ein Selfie mit der Kanzlerin - und die Frage, wer denn diese Frau Esken gleich noch mal war.

In der einundzwanzigsten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost sind die Schumachers leicht verstimmt, weigern sich, eine Skateboard fahrende Bulldogge zu fotografieren, erinnern sich wehmütig an die Zeiten als ein Urlaub genau 36 Bilder dauerte, stellen eine Globetrotterisierung der Mode fest, fragen sich, ob ein absichtlich infizierter Bezirksbürgermeister ein Held ist, finden ein magisches Portal, das wir alle durchschreiten müssen, suchen den Unterschied von Gin und Desinfektionsmitteln, schlagen eine neue Verwendung für Kreuzberg vor, empfehlen für Hochschwangere ein Konzert von Iggy Pop und rätseln, was es mit dieser Frau Esken gleich noch mal auf sich hatte?

