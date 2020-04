Wir gegen Corona: Maskenpflicht für Motzgesichter

Fluch-Therapie - Lachanfall - Macht des Plauschs - digitale Quarantäne - Glück des Gleichschritts - Özils Kinderkriegen - Kunst des peripheren Sehens - Maskenpflicht für Motzgesichter - Gelassenheit üben und ein Lied von Gunther Gabriel.

In der neunzehnten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost suchen die Schumachers nach richtig schmutzigen Worten, üben sich in mentaler Quarantäne und Hardcore-Tourette, bekommen einen Lachanfall, loben Plausch, Gleichschritt und peripheres Sehen, denken über eine Maskenpflicht für Motzgesichter nach, lassen behusteten Salat liegen, wollen ihre Handy-Daten zur Prävention liefern, überbieten sich in G-Interpreten und enden mit Gunther Gabriels Evergreen: "Hey Boss, ich brauch´ mehr Geld".

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts