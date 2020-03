Wir gegen Corona: Zusammenrollen und grübeln

Innovatives Putzen - mumifizierter Knoblauch - historische Playmobil-Schwerter - Entzücken nervt - die Antwort des Nordens auf Markus Söder - Irrsinn Lebensversicherung - Nacktanz - und warum man niemals die Küchenbank von der Wand abrücken sollte.

In der achtzehnten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, welches Putzkonzept in der Krise gefragt ist, finden mumifizierten Knoblauch und zehn Jahre alte Playmobil-Schwerter, verspüren die Neigung zum Zusammenrollen und Grübeln, üben sich in Entzücken und Nackttanz, fragen nach dem Sinn einer Lebensversicherung, feiern die Antwort des Nordens auf Markus Söder und warnen eindringlich davor, die Küchenbank von der Wand abzurücken

