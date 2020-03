Viren in Seifenblasen - Eisbeine und Eistonne - Lagerkoller - Dalai Lama und Tanzen mit verbundenen Augen: Folge 17 des Mutmach-Podcasts.

Podcast Wir gegen Corona: Blutspuren an Schranktüren

In der siebzehnten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, wie mit Tod und Sterben umzugehen ist, ob Viren in Seifenblasen transportiert werden, ob dem Lagerkoller mit Lichterkette und Nebelmaschine im Schlafzimmer beizukommen ist, warum jetzt Tarot-Karten erlaubt sind, ob Alltagsopfer das Virus besänftigen, wie Resilienz, Teflon und der Dalai Lama zusammenhängen, warum absichtsvolles Aus-dem-Weg-gehen stimmungsfördernd wirkt und ob Tanzen mit verbundenen Augen zu Blutspuren am Schrank führt.

