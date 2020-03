Wir gegen Corona: Feierbiester

Heimlich im Wald - nette Polizisten - Dank dem Zeitungsboten - freiwillig den neuen Impfstoff testen - blöder Frühling - Macht über Leben und Tod - Geheimparties im Keller - Opfer und Helden - und die bange Frage: Sind wir zu käsmannesk geworden?

In der sechzehnten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, ob sie sich als Testpersonen für den neuen Impfstoff zur Verfügung stellen würden, schleichen sich nachts in den Wald, werden von der Polizei erwischt, fragen sich, wie Ärzte mit ihren schweren Entscheidungen fertig werden, danken dem Zeitungsboten, entdecken ihre Luxusprobleme, lernen das Portionieren, bekennen sich zu gelegentlicher Mutmachparolenaversion (einer jedenfalls) und fragen sich, ob irgendwo in Berlin wohl Geheimparties mit Mundschutz stattfinden.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts