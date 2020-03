Wir gegen Corona: Vom Hamsterkauf zur Hamsterbacke

Kollektive Corona-Verfettung: Vom Hamsterkauf zur Hamsterbacke - Kunstvolles Spazierengehen - Schrowanges Haare - die Rohrdommel - enge Kleider - Punk-Spatzen - muffelige Passanten - die Schlange Ka - Bauchatmen - Flitzebogen und streiten über Momo.

In der fünfzehnten Folge des Mutmach-Podcasts der Berliner Morgenpost fragen sich die Schumachers, was gegen Corona-Verfettung hilft, fragen sich, wer der Punk unter den Vögeln ist und wer der Schlagersänger, gewöhnen sich an graue Haare, erklären, warum Facebook wie Alkohol ist, loben die Schlange Ka, trainieren sich in Bauchatmung, diskutieren den sozialverträglichen Blick für Mitpassanten, streiten sich über Momo und sprechen offen über Lederwams und Flitzebogen-Traumata wegen unerfüllter Robin-Hood-Träume.

Die kostenlose Freundlichkeitsmeditation unter www.suseschumacher.de/podcasts